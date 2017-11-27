  • الإثنين 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. هنادي الكندري ” أكره دخول زوجي مجال التمثيل “

بالفيديو.. هنادي الكندري ” أكره دخول زوجي مجال التمثيل “

بالفيديو.. هنادي الكندري ” أكره دخول زوجي مجال التمثيل “
نورة الشهري(صدى):

عبرت الفنانة هنادي الكندري عن رفضها دخول زوجها المخرج محمد الحداد مجال التمثيل ، مؤكده عدم توسطها .

وقالت هنادي في لقاء تليفزيوني برفقتة زوجها المخرج محمد الحداد ، ان ما يقال عن توسطها لزوجها لدخول مجال التمثيل غير صحيح ، فانا ارفض دخوله هذا المجال ، ورد الحداد ، هنادي حابه استيل حياتي كمخرج ما بتقدر تشوفني غير هيك .

. #هنادي_الكندري ارفض ان يدخل زوجي مجال التمثيل. . .

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 

 


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 50 دقيقة

الدنيا صارت بالعكس المفروض الرجال هو الي يقول ما ابي عائلتي يدخلون الفن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *