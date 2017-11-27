بالفيديو.. هنادي الكندري ” أكره دخول زوجي مجال التمثيل “

نورة الشهري(صدى):

عبرت الفنانة هنادي الكندري عن رفضها دخول زوجها المخرج محمد الحداد مجال التمثيل ، مؤكده عدم توسطها .

وقالت هنادي في لقاء تليفزيوني برفقتة زوجها المخرج محمد الحداد ، ان ما يقال عن توسطها لزوجها لدخول مجال التمثيل غير صحيح ، فانا ارفض دخوله هذا المجال ، ورد الحداد ، هنادي حابه استيل حياتي كمخرج ما بتقدر تشوفني غير هيك .