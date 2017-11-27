استقبال أضخم سفينة حاويات في تاريخ ميناء الجبيل التجاري

علي القحطاني(صدى):

استقبل ميناء الجبيل التجاري، الجمعة الماضي، لأول مرة منذ إنشائه، أكبر سفينة حاويات عملاقة من الجيل السادس ” TAURUS ” حيث يبلغ طولها 369م، وتتسع لـ 14.3 ألف حاوية قياسية.

وتتبع السفينة سادس أكبر خط ملاحي لنقل الحاويات في العالم ” Evergreen line ” الذي يتخذ من جمهورية تايوان مقراً له، ويقوم بتشغيل أكثر من 192 سفينة حاويات حول العالم تربط الشرق الأقصى مع أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وقال مدير عام ميناء الجبيل التجاري الكابتن فهد بن أحمد العامر أن الميناء حقق زيادة في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 29% خلال (10) أشهر من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ناول (552.7) حاوية قياسية مقابل (374.4) حاوية.