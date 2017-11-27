أمهات المختطفين اليمنيين : 372 مختطف يعانون في سجون الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أوضحت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن ما يقرب من 372 مختطفا من أبناء عضواتها يعانون من أمراض مختلفة لاحتجازهم لأكثر من عامين في سجون الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقالت الرابطة أن ” بعض المختطفين أصيبوا بالجنون وبالجلطات والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض الكلى، ناهيك عن أمراض سوء التغذية والأمراض الجلدية “.

وناشدت رابطة أمهات المختطفين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسرعة زيارة السجون وتفقد الوضع والعمل على إنقاذ أبناء الرابطة.

يذكر أن الحوثيين مازالوا يختطفون الآلاف من المعارضين بينهم سياسيون وصحفيون وناشطون حقوقيون، ويتعرض بعضهم للتعذيب.