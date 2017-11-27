جامعة الأميرة نورة تطلق أول تطبيق رسمي عبر ” أندرويد “

عادل الحربي(صدى):

أطلقت جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، أول تطبيق إلكتروني رسمي للطالبات عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

وقال المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات محمد الزايدي، إن التطبيق يتضمن في نسخته الأولى عدداً من الخدمات الإلكترونية الهامة ومنها خدمات أكاديمية واستعلامية وطلابية بالإضافة إلى خدمات تقنية المعلومات وخدمات الدعم الفني، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والانجليزية.

وأضاف أن الحلول المُقدمة عبر التطبيق توفر أعلى درجات الموثوقية من خلال اعتماد آليات الولوج إلى التطبيق باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي مع القابلية للتحديث والتطوير والتكامل مع الأنظمة الجامعية المختلفة.