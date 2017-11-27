طريقة جديدة بديلة عن الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الغذائي (DASH)، الذي يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والفاصوليا والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان خالية من الدهون ومنخفضة الدسم – إلى جانب تقليل الملح– قد تكون طريقة ناجحة وبديلة عن الأدوية لبعض البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ونشر موقع “سبيكتيتور هيلث” البريطاني، أن الدراسة شملت 412 شخصاً من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 23 و 76، يعانون من ارتفاع ضغط الدم في مرحلة مبكرة، إذ كان ضغط الدم الانقباضي من 120-159 ملم زئبقي، وضغط الدم الانبساطي بين 80-95 ملم زئبقي، وخضع جميع المشاركين في الاختبار للنظام الغذائي (DASH)، وتحت المراقبة لـ12 أسبوعاً، وسمح للمشاركين استهلاك نسب مختلفة محددة من الملح في ترتيب عشوائي على مدى 4 أسابيع.

وكشفت النتائج، أن اتباع نظام (DASH) الغذائي، إلى جانب تقليل الملح، يؤدي إلى النتيجة المرجوة. إذ يقلل من ضغط الدم بنسبة (21) ملم زئبقي، بينما تخفض معظم الأدوية المتوفرة ضغط الدم بنسبة (15) ملم زئبقي.