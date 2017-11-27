إغلاق مؤشر سوق الأسهم مرتفعًا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 5.44 نقطة ليقفل عند مستوى 6939.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 210 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وثمار، وصادرات، والفخارية، وتهامه، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نادك، ومجموعة فتيحي، واكسا التعاونية، وساب، ومجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.75% و 1.65%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 5.08 نقطة ليقفل عند مستوى 2909.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 113 ألف سهم تقاسمتها 199صفقة.