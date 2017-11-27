” الحربش ” : يحق للمبتعث الانتقال لأي دولة من دول الابتعاث

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور جاسر الحربش وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف على الملحقيات الثقافية , أن أي مبتعث الآن يستطيع أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث.

وأكد ” الحربش ” إلغاء التعميم الذي يمنع الانتقال , موضحا أن أي مبتعث يحصل على منحة من جامعته الأجنبية التي يدرس بها , سوف يتم ضمه للابتعاث وتتكفل الوزارة ببقية مصروفاته.

وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الملحقية الثقافية لـ ” الحربش ” والدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي الملحق الثقافي ببريطانيا , مع الطلبة والطالبات المبتعثين في بريطانيا بمقر الملحقية في لندن.