” الحربش ” : يحق للمبتعث الانتقال لأي دولة من دول الابتعاث
أعلن الدكتور جاسر الحربش وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف على الملحقيات الثقافية , أن أي مبتعث الآن يستطيع أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث.
وأكد ” الحربش ” إلغاء التعميم الذي يمنع الانتقال , موضحا أن أي مبتعث يحصل على منحة من جامعته الأجنبية التي يدرس بها , سوف يتم ضمه للابتعاث وتتكفل الوزارة ببقية مصروفاته.
وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الملحقية الثقافية لـ ” الحربش ” والدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي الملحق الثقافي ببريطانيا , مع الطلبة والطالبات المبتعثين في بريطانيا بمقر الملحقية في لندن.
اترك تعليقاً