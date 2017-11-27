بالفيديو والصور.. الرياض غاية في الجمال بسبب هذه التشكيلات الفنية

حمود العنزي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لهيئة تطوير الرياض، مقطع فيديو لتشكيلات فنية تجريدية لغابة من الأشجار في تقاطع طريقي الملك عبدالله والملك خالد لربطة بصرياً مع وادي حنيفة كأحد مداخله.

وذكرت الهيئة، أنه تم تشييد التشكيلات الفنية وفق تصميم فني تجريدي ساهم في تحويل التقاطع إلى معلم جديد في مدينة الرياض، و جرى تصميم المعلم الفني التجريدي من قبل الفنان المعماري النمساوي Georg Driendl ليحاكي شكل الأشجار، وجرى تشييده بمواد ومواصفات تقاوم عوامل الرياح والظروف المناخية المختلفة، وقام بتصميم أعمال الإضاءة المصمم الإسباني Anton Amann.