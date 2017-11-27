بالصور.. نائب أمير مكة يتفقد المشاريع المتعثرة في ” بحرة “

نايف السالم(صدى):

قام نائب أمير مكة، الأمير عبد الله بن بندر، اليوم الأثنين، بزيارة محافظة بحرة؛ للوقوف ميدانيًا على المشاريع المنجزة والمتعثرة قبل استعراضها.

وكان تداول عدد من الأهالي صورًا، لمشاريع متعثرة في المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما دفع الأمير عبد الله بن بندر؛ لإجراء جولة تفقدية لها.

وخلال زيارته للمحافظة تفقد الأمير بندر شركة كابلات بحرة والتي وظفت 900 شاب وشابة من أهالي المحافظة.

ومن المقرر أن يزور الأمير عبد الله بن بندر، قنفذه، غدًا الثلاثاء؛ لإجراء جولة تفقديه للمشاريع الخاصة بالمنطقة.