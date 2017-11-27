داعش تهدد 3 دول أجنبية بـ ” عيد الميلاد “

لندن(صدى):

هدد تنظيم ” داعش ” عبر صور نشرها بتنفيذ هجمات إرهابية على أسواق عيد الميلاد في كلا من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن إحدى الصور تظهر ” بابا نويل ” مقيد أمام رجلا ملثما بزي أسود؛ على خلفية شارع ” ريجنت ستريت ” في لندن.

وصورة أخرى تظهر سكين ملطخا بالدماء وسط سوق بباريس؛ على خلفية برج إيفل. وتحمل الصور جميعها عبارة ” قريبا في أعيادكم ” باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وأوضحت شركة BlackOps Cyber المتخصصة في بحث الجزء المخفي من الإنترنت الذي يطلق عليه (الشبكة المظلمة)، أن الصور ظهرت لأول مرة قبل أيام قليلة في مجموعة دردشة تسمى ” جيش المجاهدين ” تستخدم من شخص يدعى ” الدكتور ألماني “.