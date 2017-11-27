بالصور.. العثور على حوت نافق بالشارقة

أبو ظبي(صدى):

عثرت ميناء خورفكان بالإمارات، على حوت نافق على شاطيء مدينة خورفكان، وبه آثار تحلل.

وأكد مسئول الشئون الإدارية بميناء خورفكان طارق الحمادي، أنه تم العثور على الحوت الساعة الـ8:30 صباحًا على بعد 4 أميال بحرية من الميناء خلال دوريات التمشيط المعتادة.

وأوضح أن إدارة الميناء أبلغت الجهات المختصة على الفور بعد سحب الحوت لرصيف الميناء، حيث تعمل الجهات المختصة تدابيرها لانتشاله ونقله إلى محمية خور كلباء، تمهيدًا لفحصه وتحديد أوجه الاستفادة منه.