بالصور.. الثقافة والإعلام تحتفي ببطلة تحدي القراءة شذى الطويرقي كنموذج إيجابي للأطفال

سعيد العجل(صدى):

احتفت وزارة الثقافة والإعلام بالطفل شذى الطويرقي صاحبة المركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة العربي الذي أقيم في دبي هذا العام.

وجاء تكريم الطفلة شذى باعتبارها نموذجا إيجابيا للأطفال يحتذى به ليكونون إيجابيين، حيث تم تكريمها من قبل المشرف العام على الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور ناصر الحجيلان خلال فعاليات اليوم العالمي للطفل في دورته العاشرة والتي اختتمت مؤخرا بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض ونظمتها وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية.

وشاركت الخطوط السعودية في تكريم الطفلة شذى الطويرقي مبادرة منها، حيث قدمت لها 3 تذاكر دولية تقديرا ودعما لها على هذا الانجاز.

وأبدت الطفلة شذى الطويرقي سعادتها بهذه الحفاوة والتكريم، معربة عن تقديرها لوزارة الثقافة والإعلام على اهتمامها بالطفل وكل ما يتعلق به في الجوانب الثقافية، ودعت الأطفال وأسرهم إلى الاهتمام بأبنائهم وحثهم على القراءة باعتبارها غذاء للعقل ويساهم في تكوين شخصيات إيجابية تفيد المجتمع.

شهد المهرجان تركيزا على الكتب وخاصة ما يتعلق منها بالأطفال من خلال مشاركة عدد من دور النشر والمكتبات.

