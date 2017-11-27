تعليق الرحلات الجوية وإغلاق مطار بالي الدولي بإندونيسيا

جاكرتا(صدى):

ثار بركان جبل ماونت أجونج بجزيرة بالى الإندونيسية ،مما أرغم السلطات على إغلاق المطار بالى الدولي ،علما بأن مطار بالى يتعامل مع 2600 رحلة رحلة دولية أسبوعية .

إضافة إلي إخلاء الجزيرة من حوالي 100 ألف شخص ،وكذلك قامت شركات الطيران بإلغاء الرحلات الجوية عقب تحذير من علماء البراكين من ثوران وشيك للبركان .

يعد أنفجار البراكين أمرا خطير على الطائرات ،كما يذكر أن عند إندلاع بركان في إيافيالايوكل في آيسلندا عام 2010 ،أضطرت المطارات إلي إلغاء جميع رحلاتها مما أدى إلي وقوع خسارة كبيرة بلغت 1.7 مليار دولار

وتزداد المخاوف مع أقتراب نهاية العام ، مما دفع وكالة الكوراث أن تكون علي أهبة الإستعداد .