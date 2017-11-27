بالفيديو.. تجربة علمية بمدرسة تلفت انتباه الأمير مشعل

نايف السالم(صدى):

نشرت الحساب الرسمي لمحافظة جدة على موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو للأمير مشعل بن ماجد أثناء مشاهدته تجربة علمية في معمل مدرسة مزدلفة أحد المشروعات التعلمية وسط جدة.

وعلقت المحافظة على الفيديو، قائلة: ” الأمير مشعل بن ماجد يشاهد تجربه عمليه في معمل مدرسة مزدلفة أحد المشروعات التعليمية وسط جدة أثناء افتتاح سموه لمجموعة وسط جدة ضمن 10 مشروعات من أصل 42 مدرسة كمرحلة أولى للتطوير التعليمي بجدة ” .