” الأرصاد وحماية البيئة ” تطلق حملة تفتيشية على المنشآت الساحلية قريبا

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنفيذ حملات تفتيشية على النطاق الساحلي, ابتداءً من الشهر القادم لعموم سواحل المملكة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية .

وأوضح مدير إدارة البيئة البحرية والمناطق الساحلية عبدالهادي العمري، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر والأودية ومجاري السيول, مشيراً إلى أنها ستشمل جميع المنشآت الخاصة والاستثمارية للتأكد من سلامة التخلص من مخلفات الصرف الصحي والصناعي , وعدم صرفها في البيئة البحرية .

وأكد العمري أنه سيتم إلزام جميع المنشآت الساحلية بعمل سجل بيئي يوضح الطريقة التي يتم بواسطتها التعامل مع مخلفات الصرف الصحي والصناعي، حيث ستعمل فرق التفتيش على ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة البيئية وتطبيق غرامات مالية بحقها حسب ما نص عليه النظام العام للبيئة .