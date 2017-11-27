” التعليم ” توضح تفاصيل حادثة الاعتداء على قائد مدرسة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ علي بن محمد الغامدي، اليوم الاثنين، أن قائد مدرسة طلحة بن مصرف الأستاذ يوسف السليس اعترضته مجموعة من الأشخاص، أمس، واعتدوا عليه بالضرب بعد نهاية الدوام وخروجه مباشرة من المدرسة.

وأوضح ” الغامدي ” في بيان للإدارة، أنه تم إسعاف الأستاذ يوسف السليس ونقله إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتلقي العلاج، مضيفًا أنه تم إبلاغ شرطة حي الروضة بالحادث لمعرفة الجناة وتطبيق العقوبة عليهم.

كما أشار إلى أن الإدارة تتابع حالة ” السليس ” ومتنحه الدعم الكامل حتى شفاؤه تمامًا.