  • الإثنين 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. الأمير هاري يعلن خطبته على هذه الممثلة الشابة

الأمير هاري يعلن خطبته على هذه الممثلة الشابة

الأمير هاري يعلن خطبته على هذه الممثلة الشابة
لندن(صدى):

أكد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم الإثنين، أن ابنه الأصغر الأمير هاري خطب صديقته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، وسيتم الزواج في ربيع عام 2018.

وقالت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، أمس الأحد، فى تقرير لها، إن الشيء الوحيد الأفضل من أطفال العائلة الملكية، هو حفلات الزفاف الملكية، لكن أمرا ينبغى أن يسبق الآخر.


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38757 ] نشر منذ 44 دقيقة

اوكيه ، كونقراتوليشن برنس ,,,

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 21 دقيقة

خنازير مالهم الا بعض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *