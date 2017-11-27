الأمير هاري يعلن خطبته على هذه الممثلة الشابة
أكد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم الإثنين، أن ابنه الأصغر الأمير هاري خطب صديقته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، وسيتم الزواج في ربيع عام 2018.
وقالت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، أمس الأحد، فى تقرير لها، إن الشيء الوحيد الأفضل من أطفال العائلة الملكية، هو حفلات الزفاف الملكية، لكن أمرا ينبغى أن يسبق الآخر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38757 ] نشر منذ 44 دقيقة
اوكيه ، كونقراتوليشن برنس ,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22081 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب
القرشي[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 21 دقيقة
خنازير مالهم الا بعض