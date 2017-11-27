الأمير هاري يعلن خطبته على هذه الممثلة الشابة

لندن(صدى):

أكد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم الإثنين، أن ابنه الأصغر الأمير هاري خطب صديقته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، وسيتم الزواج في ربيع عام 2018.

وقالت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، أمس الأحد، فى تقرير لها، إن الشيء الوحيد الأفضل من أطفال العائلة الملكية، هو حفلات الزفاف الملكية، لكن أمرا ينبغى أن يسبق الآخر.