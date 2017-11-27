الأميرة ريما تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

نواف السالم(صدى):

فازت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في الدورة التاسعة للجائزة في مختلف الفئات.

وقد نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” مباركة لسمو الأميرة، وقال الحساب ” نبارك لوكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان حصولها على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي “.

يذكر أن سمو الأميرة، كرمت كشخصية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية بالمملكة.