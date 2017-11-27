بالصور.. ابتكار ” كينار ” حريري جديد لكسوة الكعبة المشرفة

نايف السالم(صدى):

ابتكر مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، منتجا جديدا، تمت صناعته من الحرير لـ ” كينار ” الحجر الأسود والركن اليماني.

أكد الدكتور محمد باجودة أن الكينار الجديد من إنتاج ماكينة ” ناجيما ” ، وتم ببروز معين للزخارف الإسلامية والنباتية، وبخصائص مهمة في التصنيع، لمقاومة الشد والتمزق عند استلام الركنين ليناسب طول المدة الزمنية التي يمضيها ” الكينار ” حلية لهما دون حاجة للتغيير.

وأشاد الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بجهود إدارة المجمع في الإشراف والمتابعة على حياكة الثوب والعناية به، وطرح المبادرات والابتكارات للارتقاء بالأداء وتحسين المخرجات.