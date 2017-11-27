التدخين يضعف التئام جروح الفم

برلين(صدى):

أكدت مبادرة ” برودينت ” الألمانية، أن التدخين يُزيد خطر المضاعفات عند زراعة الأسنان؛ نظرًا لأنه يتسبب في ضعف التئام الجروح في الفم.

وحذرت المبادرة الأشخاص المُقدمين على زراعة جذور الأسنان الاصطناعية من التخلي عن التدخين قدر الإمكان قبل إجراء الزراعة.

وأوضحت أن خطر فقدان الغرسة يرتفع إلى الضعف مع المدخنين مقارنةً بغير المدخنين، مشيرة إلى أهمية العناية الصحيحة للحفاظ على غرسة الأسنان على المدى الطويل، وذلك بالتنظيف الجيد، خاصة في منطقة الالتقاء بالسن الطبيعية.