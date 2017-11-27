” هيئة الترفيه ” تكشف سبب تأجيل حفلة بلقيس إلى نهاية الشهر

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للترفيه أن الحفلة التي ستحييها الفنانة بلقيس في فندق هيلتون بجدة يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، تأتي كجزء من الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكانت الهيئة وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق عن موعد ورابط بيع التذاكر المخصصة للحفلة، حيث خُصصت الحفلة ولأول مرة في المملكة للنساء فقط.

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