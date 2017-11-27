بالصور.. مصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية في بارق

محمد بن طحيطح (صدى):

أسفرت جولة ميدانية لمراقبي صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، عن مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاية تقدر بـ40 علبة من العصائر والألبان، في بعض المحلات الصحية بمركز ثلوث المنظر.

وقال رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي، إن الجولات أسفرت كذلك عن مصادرة 80 كيسًا من البطاطس المغلفة، و12 قطعة من الكيك المغلف، و3 صحون مكسرات.

وأكد ” البارقي ” ، أنه تم أخذ الإجراءات اللازمة بحق المحال المخالفة، وستتم معاقبتهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.