بالصور.. حملة نظافة لإسكان الأمير سلطان الخيري بـ ” الليث “

نايف السالم(صدى):

أطلق قسم الخدمات البلدية بالليث، اليوم الإثنين، حملة نظافة لإسكان الأمير سلطان الخيري بالمنطقة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ ” البندر ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صوراً لمظاهر حملة النظافة في المنطقة، معلقة عليها ” نفذ قسم الخدمات البلدية ببلدية الليث حملة نظافة لإسكان الأمير سلطان الخيري بالليث على مدار 48 ساعة الماضية “.

الجدير بالذكر، أن هذه الحملة تمت بناءاً على طلب من المجلس البلدي بالمحافظة.