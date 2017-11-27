مهدي علي أبرز المرشحين لتدريب الأخضر
كشفت فضائية الشارقة الرياضية، عن أن المدرب الإماراتي مهدي علي، أحد أبرز المرشحين لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.
وأقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدرب الأرجنتيني ادجاردو باوزا من تدريب المنتخب بعد تراجع أداءه الفترة الأخيرة، حيث تداولت أنباء عن إمكانية اعودة مدربه السابق بيرت فان مارفيك وهو المدرب الذي قاد الأخضر لنهائيات كأس العالم في روسيا2018.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 8 دقائق
سمعني صوتك
يا عمو مهدي
ههههههههههههههههههههههه
ابن حميد[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 5 دقائق
كفو يستاهل على راسي.
ابو راكان HD[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 دقيقتين
معقوله لا مااصدق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!