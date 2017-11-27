مهدي علي أبرز المرشحين لتدريب الأخضر

ماجد محمد(صدى):

كشفت فضائية الشارقة الرياضية، عن أن المدرب الإماراتي مهدي علي، أحد أبرز المرشحين لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

وأقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدرب الأرجنتيني ادجاردو باوزا من تدريب المنتخب بعد تراجع أداءه الفترة الأخيرة، حيث تداولت أنباء عن إمكانية اعودة مدربه السابق بيرت فان مارفيك وهو المدرب الذي قاد الأخضر لنهائيات كأس العالم في روسيا2018.