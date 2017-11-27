احذر.. ثغرة في ” فيسبوك ” تعرضك للاحتيال

لندن(صدى):

حذرت تقارير إخبارية من وجود ثغرة جديدة تم اكتشافها مؤخراً في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، بدأ استغلالها كطريقة جديدة للنصب والاحتيال على المستخدمين.

وكشفت التقارير عن وجود حالة نصب تعرض لها مالك أحد نوادي اليوجا بوسط بريطانيا، ويدعى ” جاسبر مان ” ، من خلال احتيال مجموعة من المجهولين على أكثر من12 ألف جنيه استرليني من حسابه الشخصي، وفقاً لما صدر بموقع ” فرست بوست ” .

ولاحظ ” مان ” ذلك عندما حاول شراء الإعلانات عبر حسابه للترويج لناديه، ولكنه فوجئ بشراء ألعاب الكترونية عديدة بأمواله، حيث يرجع السبب في ذلك إلى تحميل الضحية لمجموعة ألعاب تشتمل على برامج جاسوسية، تتمكن من الحصول على بطاقة ائتمان المُستخدم والشراء بها دون إرادته.