انطلاق محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر

طلال الضوي(صدى):

عقدت اليوم الاثنين المحكمة الجنائية أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين، علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، لتخابرهم مع دولة قطر.

وصرح المحامي العام البحريني أسامة العوفي، بأن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهمة التخابر “مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضدالبحرين، للإضراربمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية.

وأضاف أنه يتم قبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة.

وأشارت الوكالة إلى انعقاد المحاكمة بشكل علني، وإلى رفض المتهم الأول حضور الجلسة، ولا يزال المتهمان الثاني والثالث هاربين.