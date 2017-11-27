مستشفى الدلم يقيم فعالية ” الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان “

حمود العنزي(صدى):

امتدادا لمبادراته في التوعية والتثقيف الصحي، أقام مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم فعاليات الأسبوع الصحي الخليجي الموحد لرعاية صحة الفم والأسنان تحت شعار ( الأسنان صحة وجمال ).

وتضمنت الفعالية معرضاً مصاحباً نظمه قسم الأسنان في المستشفى، وجرى تقديم الاستشارات والنصائح الطبية للزوار بالاضافة لتوزيع مطويات ونشرات طبية، توضح مشاكل الفم وسبل الوقايه منها.

وأكد سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى، أن دورهم كأطباء أسنان يتخطى الجانب العلاجي، وقال: لاشك ان مشاكل الاسنان تمثل هاجس لشريحة واسعه من المجتمع وهدفنا اليوم التعريف بالمشكلات التي تشكل خطراً على صحة الفم والأسنان وسبل الوقاية منها، كما حرصنا من خلال المعرض إلى كسر حاجز الخوف من طبيب الاسنان خصوصا لدى الاطفال من خلال التعاطي المباشر معهم وتقديم هدايا تشجعهم على العناية بأسنانهم.