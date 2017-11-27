قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من القدس

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة مواطنين فلسطينيين ، أحدهم أصيب بعيار ناري في قدمه، من سلوان جنوب المسجد الاقصى .

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس،إن قوات الاحتلال اعتقلت عرفات أبو الحمام وشقيقه عامر، ونجليه محمد وشادي، بعد أن اقتحمت منازلهم في حوش أبو تايه ببلدة سلوان.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عرفات خلال عملية الاعتقال.

وأشارت المصادر، إن الشاب شادي أبو الحمام أصيب بعيار ناري في قدمه أطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحام منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من سلوان الفتى محمد عبد المنعم الأعور بعد اقتحام منزله ، واقتادته وسائر المعتقلين الى مركز توقيف وتحقيق في مدينة القدس.