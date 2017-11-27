جهاز مبتكر يخرج الروح من الجسد افتراضيًا
صمم الطالب الهولندي فرانك كولكمان، المتخرج حديثًا من الكلية الملكية للفنون في لندن عام 2015، جهازًا يحاكي تجربة الموت، باستخدام الواقع الافتراضي، يستخدم كعلاج نفسي للمرضى.
ويهدف الباحثون من هذا الجهاز، أن يشعر المريض بتجربة الموت، ومواجهة هذا الإحساس من خلال رؤيته متجسد حقيقيًا، مما يقلل تجربة الصدمة من الواقع الحقيقي.
ويعمل الجهاز، بوقوف المرضى أمام رأس روبوتية جُهزت بكاميرا ثلاثية الأبعاد في كل عين، ثُبت على مسار يتحرك إلى الأمام والخلف، ممكنًا المستخدم من مشاهدة نفسه وهو يبتعد عن جسده من خلال سماعة الواقع الافتراضي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38747 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحقيقه تختلف عن الخيال ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 12 دقيقة
كذبتم ورب الكعبة
والله انكم اهون عند الله من جناح بعوضة
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 7 دقائق
لو صورته واقعا حقيقيا متجسدا -لكان صورته مستلقيا لايستطيع مفادرة المكان-لان مفارقة الروح للجسد تبدا من القدمين -وهذا هوا الواقع الحقيقي-هيهات هيهات من الهروب-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22076 ] نشر منذ 3 دقائق
كذاب يا فرانك انت وجهازك ‘( ،لان الروح من امر ربي ) اما انتم فلا تعتمدون على دين ولا مله بل تعتمدون على التخيلات والدرسات بس لا تستعجلون لان الموت حاصل وساعتها تعرفونه على صح