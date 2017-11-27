جهاز مبتكر يخرج الروح من الجسد افتراضيًا

أمستردام(صدى):

صمم الطالب الهولندي فرانك كولكمان، المتخرج حديثًا من الكلية الملكية للفنون في لندن عام 2015، جهازًا يحاكي تجربة الموت، باستخدام الواقع الافتراضي، يستخدم كعلاج نفسي للمرضى.

ويهدف الباحثون من هذا الجهاز، أن يشعر المريض بتجربة الموت، ومواجهة هذا الإحساس من خلال رؤيته متجسد حقيقيًا، مما يقلل تجربة الصدمة من الواقع الحقيقي.

ويعمل الجهاز، بوقوف المرضى أمام رأس روبوتية جُهزت بكاميرا ثلاثية الأبعاد في كل عين، ثُبت على مسار يتحرك إلى الأمام والخلف، ممكنًا المستخدم من مشاهدة نفسه وهو يبتعد عن جسده من خلال سماعة الواقع الافتراضي.