الإعدام ودفع الدية الشرعية لقاتل الطفل ” آذان “

أبو ظبي(صدى):

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أبوظبي، صباح اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام على قاتل الطفل آذان، ودفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه.

ومنحت المحكمة أولياء الدم الحق في حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

يُذكر أن عامل باكستاني تنكر بزي امرأة منتقبة وأقدم على قتل الطفل آذان صاحب الـ11 عامًا فوق سطح البناية التي يسكن بها بعد الاعتداء عليه جنسيًا، في شهر رمضان الماضي.