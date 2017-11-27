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ضبط وافد يقوم بنقل محاليل طبية بطريقة مخالفة

ضبط وافد يقوم بنقل محاليل طبية بطريقة مخالفة
راشد آل شريه(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران , بالتعاون مع الدوريات الأمنية , وافدا يقوم بنقل محاليل طبية في سيارة غير مجهزة لنقل الأدوية , بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات الخاصة بنقل الأدوية.

وأكد المهندس هادي آل قريع مدير إدارة الرقابة الشاملة , إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة المرصودة , وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات , ويجري استكمال بقية الإجراءات اللازمة لعملية إتلاف المحاليل والتخلص منها بطريقة آمنة.

وفي السياق ذاته أشار المتحدث الرسمي بالأمانة عبد الله آل فاضل , إلى تشديد أمين المنطقة على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية , وعدم السماح بأي تساهل عند ضبط أي مخالفة , مشيدا بجهود الفرق الرقابية وبتعاون الدوريات الامنية بمنطقة نجران , داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 19 دقيقة

خلوه يترزق الله
هههههههههههههههه

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