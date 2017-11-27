مدير تعليم ينبع في جولة لتفقد أحوال العملية التعليمية بـ” العيص “

نايف السالم(صدى):

توجه محمد بن عبدالله العقيبي، مدير تعليم ينبع، في جولة إلى مجموعة من مدارس محافظة العيص، لتفقد أحوال العملية التعليمية.

و بدأ زياراته بمدرسة الطبري المتوسطة، ثم مدرستي أبي نصير والقصبة الابتدائية، وتجول في مرافق المدارس وبدأ في مناقشة الطلاب داخل الفصول ومشاركتهم الأنشطة والاصطفاف الصباحي.

وأشار ” العقيبي “، إلى ضرورة توفير سبل تحقيق السلامة للطلاب والطالبات بالعيص، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتكليف مجموعة من مُنسقي المدارس لمُتابعة كل ما يتعلق بسير العملية الأمنية داخل تلك المدارس وخاصةً بعد السيول والأمطار، من خلال تنفيذ خطط بالتنسيق مع إدارة تلك المدارس وأقسام الأمن المسؤولة بداخلها.

واجتمع مدير التعليم بينبع مع مدير مكتب التعليم بالعيص في قاعة الاجتماعات، لبحث أوضاع المدارس والطلاب، وكيفية مواجهة الصعوبات للتوصل إلى حلول فورية تقضي عليها، ومن ثم دعى جميع المسؤولين للعمل على تحقيق الرقي للعملية التعليمية، من خلال تطوير التعليم الابتدائي ومعالجة السلبيات، وتدعيم القيادات التربوية، والاهتمام بعملية التقويم الدراسي.