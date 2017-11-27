بالصور.. أمير الشرقية يدشن موقع ” صنعة ” لتوزيع أراضي الأمانة الاستثمارية لشباب الأعمال

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين الموافق 09/03/1439هـ، موقع ” صنعة ” الإلكتروني، الذي يعمل بالشراكة بين أمانة المنطقة والغرفة التجارية، ضمن معرض ومتلقى شباب وشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية 2017، والمقام في مركز معارض الظهران الدولية، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية الاستاذ عبدالرحمن العطيشان، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، والمهتمين.

وعبر معالي أمين المنطقة الشرقية عن شكره الخالص لسمو أمير الشرقية، حفظه الله، على دعمه الدائم للشباب، وحرصه على تعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية، ودعم أداء الاقتصاد الوطني، باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية، وهو الأمر الذي يبرز بوضوح من خلال رئاسته الفخرية لمجلس شباب الأعمال والداعم الأول لمبادراته، كما قدم الشكر والتقدير لنائب أمير الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، الذي أكد على ضرورة العمل على عقد الشراكات الفاعلة بين مجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية، وكافة الجهات ذات العلاقة بنشاط المجلس، ودعم شباب المنطقة للمساهمة في تنميتها وتحقيق رؤية المملكة الطموحة، مع ضرورة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في تمكين الشباب.

ونوه المهندس الجبير إلى أن الأمانة طرحت 211 موقعاً استثمارياً خصصت لشباب وشابات الأعمال، ويقع في أحد المخططات المعتمدة في الدمام، كأول منطقة للخدمات المساندة لمشاريع شباب وشابات الأعمال، والتي روعي فيها توفير جميع الخدمات اللازمة، وذلك حرصاً من الأمانة على تشجيع هذه الشريحة من المجتمع، ودعماً لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن موقع ” صنعة ” الذي دشنه سمو أمير الشرقية اليوم سيعمل كمنصة للاستفادة من تلك المواقع الاستثمارية وفق آليات وضوابط، تضمن تسلم المستحقين الحقيقيين والجادين لتلك المواقع، للاستفادة منها فيما خصصت له.

وأوضح أن العديد من الشباب الحاصلين على قروض من مختلف صناديق الإقراض الحكومية الداعمة لهذا النوع من المشاريع يتقدمون بطلبات تخصيص مواقع استثمارية لتأسيس منشآتهم، وهو الأمر الذي وجد اهتماما من الأمانة التي سارعت بتوفير تلك المواقع الاستثمارية.

وأكد معالي أمين الشرقية على حرص الأمانة على دعم من يثبت جديته من هؤلاء الشباب والشابات، امتداداً للدعم اللامحدود الذي تحظى به هذه الفئة من لدن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل حالياً على التنسيق مع “غرفة الشرقية” لبحث الطلبات المقدمة من شباب وشابات الأعمال للحصول على تلك المواقع آنفة الذكر.

وكان معالي أمين المنطقة الشرقية استقبل، أمس الأحد، فريق عمل موقع ” صنعة ” إحدى مبادرات مجلس شباب وشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والذي من خلاله سيتم توزيع المواقع الاستثمارية التي منحتها الأمانة لتوزيعها على الشباب الراغبين في تنفيذ مشاريعهم الصناعية الخاصة بهم.

وأكد على أهمية المبادرة، في تمكين الشباب الجاد من شق طريقه إلى النجاح على أرضية صلبة، وذلك لصالح تنمية الاقتصاد الوطني. ودعا فريق العمل إلى بداية جادة للمشروع والتحضير الجيد له، لضمان استمرارية المشروع، والوصول إلى كافة الشرائح التي تستهدفها المبادرة، التي يؤمل منها أن تكون بيئة جاذبة لرواد الأعمال.

وأكد المهندس الجبير على دعم أمانة الشرقية الكامل للمشاريع الشبابية الجادة والتي تهدف إلى تنمية المواهب والاستفادة من الأفكار الخلاقة لدى الشباب في رفد الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن تخصيص تلك الأراض ينصب في هذا المسار.

وقدم فريق العمل، خلال اللقاء، شرحا وافيا حول المبادرة، والجهات الداعمة، إلى جانب استعراض ملامح الموقع الإلكتروني الذي سيكون مخصصا للتقديم على تلك الأراضي، والذي جرى تصميمه وفق قواعد تنظم عمل التقديم والتأكد من توفر الشروط اللازمة للتقديم ومنها شرط الجنسية والعمر والملاءة المالية وغير ذلك.

وجرى استعراض الملامح العامة للمشروع وكيفية الاستفادة من قطع الأراضي، التي تتراوح مساحاتها ما بين 700 إلى 1000 متر مربع، بشكل يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمشاريع التي يتقدم بها الشباب خاصة من ناحية تقليص تلك المساحات، إلى قطع صغيرة، مما يوفر المزيد من المواقع لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المشاريع.

وتهدف مبادرة ” صنعة ” بالشراكة مع أمانة الشرقية والغرفة التجارية صنعة إلى تزويد أكثر من 220 من رواد الأعمال بأراض صناعية بأسعار مخفضة، وخلق قصص نجاح في القطاع الخاص أراض صناعية، وخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة، تعمل على تنويع الاستثمارات والصناعات المحلية لشباب وشابات المنطقة.

وصمم فريق عمل موقع “صنعة” ليكون منصة يعبر من خلالها الشباب الجاد إلى عالم الأعمال، والاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية التي وفرتها الأمانة، وحرص مصممو الموقع على أن يكون ضابطا لعمليات التقديم على قطع الأراضي من ناحية الحوكمة واختيار المستحقين، خاصة وأن أعدادا كبيرة يتوقع أن تتقدم بطلباتها، ويتميز الموقع بالكثير من المراحل الإلكترونية بالكامل، دون تدخل بشري، والتي تتحكم في عدد من الإجراءات والقواعد الخاصة بعمليات الاختيار المبدئ للمتقدمين وفرزهم.

إلى ذلك أوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان، أن مساحات الأراضي المخصصة لمشاريع شباب وشابات الأعمال تتراوح مساحاتها ما بين 700 إلى 1000 متر مربع، وتقع في مخطط 832 بالدمام، والذي تم حديثاً الانتهاء من أعمال سفلتته، تمهيداً للبدء في إجراءات التخصيص.

وذكر أنه سيتم خلال المرحلة القادمة التنسيق مع ” غرفة الشرقية ” ممثلة في مجلس شباب وشابات الأعمال للنظر في الطلبات المقدمة للأمانة لفرزها والتأكد من جدية المتقدمين، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الأمانة على توفير فرص استثمارية مناسبة لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

