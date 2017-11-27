” ثانوية البدع ” تفعل الشراكة المجتمعية مع ” تانيا للمياه “

سعيد العجل(صدى):

فعلت متوسطة وثانوية البدع بمحافظة الخرج ، اليوم الإثنين ، شراكة مجتمعية مع شركة تانيا للمياه، وتتضمن هذه المبادرة ؛ دعم البرامج الرياضية والثقافية لمرحلتي المتوسطة والثانوية .

وأوضح قائد متوسطة وثانوية البدع أ. مشعان العجمي على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المجتمع ، ودورها الفاعل في نجاح البرامج التربوية .

من جانبه، كرم العجمي ممثل شركة تانيا الأستاذ محمد القحطاني ، شهادة شكر وتقدير ، نظير دورهم الفاعل في خدمة المجتمع المحلي . حضر اللقاء منسق خدمة الشراكة المجتمعية الأستاذ رائد العنزي .