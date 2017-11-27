إصابة لواء إيراني على جبهات سوريا.. وجنرال إسرائيلي: قد نهدف لتصفيته

طهران(صدى):

أُصيب اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على إحدى الجبهات في سوريا إثر مشاركته في القتال، بالإضافة إلى إشرافه على سير العمليا في مدينة ” البوكمال ” السورية.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن بقاء سلماني فترة طويلة في البوكمال وإشرافه على العمليات العسكرية هناك كان بدافع تحدي القوات الأمريكية والوصول إلى المدينة قبل قوات ” قصد ” التي تدعمها واشنطن وهو الأمر الذي نجحت في قوات الجيش السوري.

وأشار جينرال إسرائيلي سابق، إلى أن سلماني قد يكون هدفًا للتصفية من قبل دولته.