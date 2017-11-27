بالصور.. فضيحة برشلونة تتصدر الصحف الإسبانية

ماجد محمد(صدى):

تصدرت الصحف الأسبانية فضيحةً من العيار الثقيل اليوم الإثنين خلال مباراة برشلونة ونظيره فالنسيا بعدما تغاضى حكم المباراة عن احتساب هدف صحيح لصالح برشلونة بداعي عدم تجاوز الكرة خط مرمى فريق فالنسيا ضمن الجولة 13 من عمر منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت عناوين الصحف الإسبانية بعد فضيحة مباراة برشلونة على النحو التالي:

صحيفة ماركا: هناك فوضى.. وهناك ليجا .

صحيفة آس: الجدل في الليجا..الحكم لم يحتسب

هدفاً لميسي، وجاءت المناقشة حول تقنية الفيديو .

صحيفة موندو ديبورتيفو: ” فضيحة أخرى ” .

صحيفة سبروت: لا يمكنهم منع ذلك مع برشلونة .

وخرج البرغوث ميسي بنقطة ثمينة في المباراة التي جمعتهما أمس بالدوري الإسباني، في مباراة دراماتيكية شهدت إلغاء هدف مؤكد لميسي.

ووقع هدف فالنسيا الدولي الإسباني رودريغو (60)، وعادل جوردي ألبا النتيجة لمصلحة برشلونة (82)، مع العلم أن حكم اللقاء حرم النادي الكتالوني من هدف شرعي بعد تسديدة من ميسي تجاوزت خط المرمى (30)، كما أظهرت الإعادة التلفزيونية.

بهذا التعادل حافظ نادي برشلونة المتصدر 35 نقطة على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه فالنسيا 31 نقطة.

