رصد عشرات التجاوزات بمدينة طبية كبرى

طلال الغامدي(صدى):

رصدت الجهات الرقابية في تقريرين لها شبهات فساد مالي وإداري واستغلال للسلطة، في إحدى المدن الطبية الجامعية الكبيرة.

وأوضحت الرقابة، انه تم رصد عشرات التجاوزات؛ تتمثل في تعين قيادات غير مؤهلة، وصرف مبالغ لغير مستحقيها، وجود فارق كبير في المرتبات، وعدم الالتزام بقرارات التوطين، بالإضافة إلى تجاهل خطابات هيئة مكافحة الفساد.

وأكدت على سرعة محاسبة المقصرين والمسئولين، وضرورة إعادة النظر في تشكيل الموارد البشرية، والقيام بإحلال الموظفين الأجانب بمواطنين ذو كفاءات.

وناشدت بضرورة استرجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق.