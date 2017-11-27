محافظ جدة يدشن المرحلة الثانية من المشاريع المدرسية

نايف السالم(صدى):

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من المشاريع المدرسية للبنين والبنات بالمنطقة.

وأعلنت جدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن انتهاء شركة مسؤولة عن تطوير المباني من المشروع، قائلة: “الآن يدشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة المرحلة الثانية من الدفعة الأولى للمشاريع المدرسية للبنين والبنات بتعليم جدة التي انتهت شركة تطوير للمباني من تنفيذها في منطقة وسط جدة”.

الجدير بالذكر، أنه حضر مدير عام تعليم جدة افتتاح المشروع، والذي يُعد من ضمن 42 مشروع آخر بينهم 10 مُخصصين لمنطقة وسط جدة فقط.