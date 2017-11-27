بالصور.. فوز ممثلة جنوب أفريقيا بملكة جمال الكون 2017

أماني الغامدي(صدى):

تمكنت ممثلة جنوب أفريقيا ديمي ليه نيل بيترز، من الفوز في مسابقة ملكة جمال الكون ٢٠١٧ أمس في الولايات المتحدة، متفوقة على ٨٩ متسابقة من بينهن مصرية ولبنانية وعراقية، نظرًا لثقتها الشديدة فى ذاتها وابتسامتها التى تحلت بها طوال فترة المسابقة فلم يظهر عليها أى من علامات القلق. .

وتعمل ديمي ممثلة جنوب أفريقيا، كمتخصصة في فنون الدفاع عن النفس، وتبلغ من العمر 22 عامًا، ويليها في المراكز كولومبيا وصيفة أولى وجامايكا وصيفة ثانية.

وكانت خمس دول قد وصلت لنهائى المسابقة وهى ” جنوب أفريقيا، وفنزويلا، وتايلند، وجامايكا، وكولومبيا ” ، وبتصفيتهن تنافست دولة جنوب أفريقيا مع كولومبيا وجامايكا، على لقب ملكة جمال الكون 2017.

يذكر أن مسابقة ملكة جمال الكون هى ثانى أكبر مسابقة بعالم الجمال بعد مسابقة ملكة جمال العالم، حيث أسسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل سنوات عديدة، ولحقت به بعض الاتهامات بالتحرش بالملكات كما تم تداول ذلك أثناء الانتخابات الأمريكية الأخيرة إلى أنها منح رخصة تنظيمها لأشخاص آخرين قبل سنوات قليلة.

