بالفيديو.. هوس فتاة بعمليات التجميل يحولها لهيكل عظمي

طهران(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها تحولت عمليات التجميل إلى هوس لفتاة إيرانية تٌدعى ” سحر تبر ” للوصول إلى الكمال، حيث أنفقت ثروة ضخمة لتبدو مثل الفنانة العالمية أنجلينا جولي.

وأجرت سحر أكثر من 50 عملية تجميل ليصفها الجميع بأنها نسخة طبق الأصل من نجمة هوليود الشهيرة بمجرد رؤيتها، لكن مع انتشار صورها عبر تطبيق إنستجرام، لم تتوقع أن يشبهها الكثيرين بهيكل عظمي لعروس ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة ” Corpse Bride جثة العروس ” .

كما خضعت سحر لنظام غذائي قاسٍ لعدة أشهر حتى بلغ وزنها إلى 40 كيلو جراما.