الخبراء ينصحون بعدم شراء الهواتف المستعملة لهذه الأسباب

برلين(صدى):

أكد مسح لمؤسسة ” شتيفتانج فارينتشت ” الألماني للسلع الاستهلاكية أن أكثر من نصف طراز الهواتف المستعملة وبعضها يصل عمرها إلى 3 سنوات، تباع بأسعار أعلى من أسعار الأجهزة الجديدة الحالية ولا يتجاوز التوفير الذي يحققه المشتري من هذه الأجهزة أكثر من 20 يورو في المتوسط .

ومن أفضل الأجهزة التي يمكن أن تحقق توفيراً كبيراً من شرائها مستعملة هواتف آي فون خاصةً الطرز الأقدم بعد أن تطرح أبل طرازاً أحدث من هذا الهاتف ويمكن تحقيق توفير يتراوح بين 50 و100 يورو من الجهاز.

ولكن تظل هناك خطورة متبقية عند شراء جهاز مستعمل وهو الجهل بحالته السابقة لذلك فسيكون العميل محظوظاً إذا تمكن من شراء جهاز مستعمل رخيص ووجده يعمل بصورة سليمة .

وحددت المؤسسة المشكلات الموجودة في العديد من الهواتف المستعملة المعروضة للبيع والتي تم اختبارها تشمل ضعف البطارية وضعف درجة وضوح الشاشة، لذلك من الأفضل البحث عن جهاز جديد لشرائه قبل التفكير في شراء جهاز مستعمل.