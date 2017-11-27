بإيرادات بلغت 49 مليون دولار.. فيلم الرسوم ” coco ” يتصدر في أمريكا

نورة الشهري(صدى):

حقق فيلم فيلم ديزنى وبيكسار والرسوم المتحركة ” coco ” بطولة بنجامين برات، إيرادات بلغت 49 مليون دولار؛ ليصبح متصدرًا لإيرادات السينما في أمريكا الشمالية، على حساب تراجع فيلم الحركة والمغامرات ” جاستيس ليج ” الذي بلغت إيرادته 40.7 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول صبى وهو ” كوكو يلى ” يبلغ من العمر 12 عامًا، لديه شغف وولع بالعزف على الجيتار، وينطلق فى مغامرة غريبة تتعلق بلغز ما منذ قرن من الزمان إذ يتفاجأ بوجوده فى عالم الأموات .