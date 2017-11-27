عودة 1000 لاجيء سوري إلى بلدهم بعد اتفاق عمان

دمشق(صدى):

شهدت الحركة بين سوريا والأدرن تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بعد التوصل لاتفاق عمان الذي أبرمه كلًا من الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين السوريين العائدين لبلادهم.

وأكد المتحدث باسم مفوضية اللاجئين في الأردن محمد الحواري أن عدد اللاجئين الذين عادوا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة ارتفع كثيرًا ليصل إلى 1000 لاجيء شهريًا، مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري والذي شهد عودة 1700 لاجيء طوعي فقط.

وأوضح أن شهر أكتوبر الماضي شهد عودة 750 لاجئًا من الأردن إلى سوريا، و1078 عائدًا طوعيًا في سبتمبر الماضي، بينما شهد أغسطس الماضي عودة 1203 لاجيء، لافتًا إلى أن الأردن تستقبل أكثر من 660 ألف لاجيء سوري.

كما أشار “الحواري” إلى أن المفوضية تنصح اللاجئين بعد العودة إلى سوريا بسبب سوء الأوضاع وعدم وجود حياة كريمة آمنة، على أن يقوم اللاجيء الراغب في العودة بتقديم طلب على مسئوليته.

يُذكر أن الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في العاصمة الأردنية عمان، في السابع من أغسطس الماضي، ومن ثم تطور إلى اتفاق بين الدول ذاتها لمنطقة خفض تصعيد في 11 من الشهر الجاري.