14 ألف مراجعين لطوارئ الصحة النفسية بأمل حائل خلال العام الماضي

عادل الحربي(صدى):

استقبلت الصحة في حائل أكثر من 13604 مراجعين في قسم الطوارئ بمجمع الأمل للصحة النفسية، وذلك خلال العام الماضي، كما تم استقبال 448 حالة جديدة في قسم العيادات الخارجية بالمجمع، فيما قام 10,617 مراجعاً بمراجعة المواعيد المجدولة لهم في العيادات الخارجية.

كما تم تنويم 402 مريض في المجمع خلال العام الماضي، فيما تم صرف وصفات علاجية من قسم الصيدلية بالمجمع لـ 56,117 مراجعاً.

مما يذكر أن الصحة بحائل أطلقت التشغيل التجريبي لمجمع الأمل للصحة النفسية ومعالجة الإدمان الجديد خلال العام الماضي 1438هـ، ونقل نزلاء المستشفى القديم لمقره الجديد، حيث تبلغ السعة السريرية للمجمع 200سرير, جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وأجهزة العلاج النفسي وأجهزة المقاييس، ويشتمل على قسم خاص بعلاج الإدمان، وقسم الطوارئ الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة، وغرف العزل النفسي وغرف عزل وقائي للعدوى, حيث يتوفر فيها أجهزة سبل المحافظة على الحياة المتقدمة، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة ومطابقة للمعايير، ويعمل أيضاً قسم العيادات الخارجية الذي يشتمل على عيادات للاختصاصيين وكذلك عيادات الاستشاريين على مدار الأسبوع، وهناك قسم خاص لعيادات الرجال وقسم للنساء واستشارات الأطفال، وعيادتان لطب الأسنان، وعيادة للأمراض الباطنية، هذا بالإضافة إلى الأقسام الأساسية التي تخدم المرضى .

يذكر أن الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، فقد أطلقت مؤخراً مبادرة ” إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية ” ، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – .

وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين كافة, مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات .

وكانت الصحة قد دشنت مؤخراً نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء في حي السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة، وأكدت أن هذه المراكز مراكز نموذجية، وسيتم إعادة تأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حديثًا بنماذج مشابهة، وكذلك بناء مراكز جديدة، حيث ستُقدم هذه المراكز بحلتها الجديدة كافة خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية، مع تطبيق كافة معايير الجودة الطبية (سباهي)، وسيكون من خدماته العيادات الاستشارية، والعيادات النفسية الأولية، وباقي الخدمات الأخرى من تطعيمات، ورعاية أمومة.

وطب أسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كافة، مع مشاركة مجتمعية من الحي بتشكيل مجلس الأهالي للمشاركة في تخطيط الخدمات الصحية، وسيضم مركزًا تدريبيًّا لزمالة طب الأسرة مع تطبيق ملف الكتروني موحد، إذ تمتاز هذه المراكز الحديثة باستخدام الطابع المعماري الحديث بطراز متميز، وكذلك الاهتمام بتوفير وسائل السلامة اللازمة، علمًا بأنه جارٍ حاليًا البدء بمرحلة الميغا سنتر (المراكز الكبيرة) وفق الهوية المعتمدة من بيئة العمل بوزارة الصحة .