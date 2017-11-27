بغداد تجبر كردستان بإلغاء الاستفتاء مقابل الرواتب

بغداد(صدى):

اشترطت الحكومة الاتحادية العراقية إلغاء أربيل لنتائج الاستفتاء -الذي أجري في سبتمبر الماضي – وتسليم المعابر الحدودية، مقابل إرسال الرواتب إلى إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أن أربيل لم تجب رسميا بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر، مشيراً إلى عدم دستورية الانفصال وبالتالي الاستفتاء، كما أنها إلى الآن لم توافق على تسليم المعابر الحدودية وخضوعها للسلطة الاتحادية.

وأشار الحديثي إلى أن الحكومة العراقية تنتظر وصول وفد حكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن زيارة الوفد ستحسم مشكلة إرسال الرواتب.