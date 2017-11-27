بالصور.. أول مطعم رومانسي لفردين فقط

روما(صدى):

أنشئ أول مطعم إيطالى يقدم تجربة رومانسية فردية من نوعها بمقاطعة ريتى وسط إيطاليا، طاولة واحدة ونادلين كثر لتلبية طلبات شخصين فقط، لا يوجد أنتظار ولا أزردحام في هذا المكان الفريد، أجواء من الرومانسية لتناول العشاء ،موسيقي وديكورات مصممة خصيصا للأجواء الرومانسية ، خمسين شمعة تضاء في بهو المطعم، لإستقبال المحظوظين.

يتطلب من الزبائن الحجز لوجبة الغذاء قبل سنة أو شهور في هذا المكان المتميز أما بالنسبة لوجبة العشاء فيمكن التحضير لها قبل 10 أيام فقط، يبلغ سعر الوجبة 250 يورو للفرد الواحد .

