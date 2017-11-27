صحيفة إسرائيلية: قطر تدعم حزب الله بـ 35 مليون دولار

طلال الضوي(صدى):

أعلنت صحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية، أن دولة قطر دعمت منظمة حزب الله اللبناني الشهر الماضي بمبلغ 35 مليون دولار؛ بعد تعطل تمويل إيران للحزب وتعرضه لضائقة مالية، ونكاية في دول المقاطعة العربية.

وأكدت الصحيفة أن هذه الأموال ماهي إلا دفعة أولى من ملايين الدولارات التي تعتزم قطر إرسالها لحزب الله، كدليل جديد يُثبت تورط قطر في العمليات الإرهابية.

يُذكر أن دول المقاطعة ” المملكة ومصر والبحرين والإمارات ” تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية تُثير الفوضى في المنطقة.