قرار بمنع تنظيم مسيرات بالكونغو.. والمجتمع الدولي يستنكر

كينشاسا(صدى):

أصدرت سلطات الكونغو الديمقراطية، قرارًا بمنع تنظيم مسيرات للأغلبية الرئاسية وأخرى للمعارضة، بحسب راديو ” أفريقيا 1 “.

وكان من المقرر إجراء مسيرة للأغلبية الرئاسية غدًا الثلاثاء لدعم الجدول الزمني، الذي ينص على تمديد سلطة الرئي حتى مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى مسيرة أخرى لحزب المعارضة يوم الخميس المقبل.

و دعا فليكس تشيسيكيدى، زعيم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وحزب تجمع المعارضة، الشعب إلى المشاركة على نطاق واسع فى مسيرة 30 نوفمبر.

وكان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وسويسرا، وكندا، أعربوا، عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في الكونغو الديمقراطية، وأكدوا أنه بدلًا من العمل على حظر هذه الاجتماعات وعركلتها يمكن للحكومة الكونغولية العمل مع المجتمع المدني وممثلي المعارضة لضمان تنظيم هذه التظاهرات بأمان ودون وقوع حوادث.