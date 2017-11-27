أمانة مكة تبرم مشروع لصيانة وتشغيل جسور المشاة

نايف السالم(صدى):

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مشروعاً جديداً لتشغيل وصيانة ونظافة عدد من جسور المشاة في مواقع متفرقة بمكة المكرمة , وذلك ضمن خطة الأمانة للمحافظة على هذه المرافق الهامة وإبقائها في حالة جيدة بصفة مستمرة حتى تؤدي دورها في خدمة العابرين ، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع (4.199.099) ريال ، ومدته ثلاث سنوات وتم توقيعه مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الأمانة تولي هذه الجسور عناية كبرى نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق خاصة في المواقع المزدحمة والتي تحتوي على كثافة سكانية عالية إضافة إلى أماكن المجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وغيرها ، حيث تم اختيار مواقعها بدقة متناهية وذلك لخدمة جمهور المشاة في الأماكن التي تشهد كثافة عالية من المارة ولحمايتهم من مخاطر الطرق.

يذكر أن مكة المكرمة تحتوي على مجموعة كبيرة من جسور المشاة ، يبلغ عددها حوالي (20) جسر ذات تصاميم جمالية مختلفة في الأشكال والأحجام ، ومنها جسور معلقة ومزودة بالسلالم الكهربائية لتسهيل استخدامها ، وهي موزعة في مختلف المواقع والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة وجميعها صممت وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.