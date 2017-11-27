9 فلبنيين يشهرون إسلامهم في مكتب الدعوة بـ ” الضباب “

محمد بن طحيطح (صدى):

أشهر 9 من الجالية الفلبينية إسلامهم في مكتب الدعوة، بمقر إدارة وتوعية الجاليات بحي الضباب في أبها، بفضل جهود الدعاة المستمرة بالتعاون مع الحكومة في الجمعيات الخيرية والمكاتب التعاونية التي تسعى باستمرار لنشر الدعوة الدينية.

و حرص المكتب على إبلاغ قواعد الدين الإسلامي لجميع المواطنين بما فيهم الوافدين الأجانب، وركزت الإدارة على تدريب الدعاة لتصل الرسالة بشكل سليم.

جدير بالذكر، أنه وصل عدد الذين أعلنوا إسلامهم في مكتب الدعوة بأبها منذ بداية مسيرته الدعوية وحتى اليوم، إلى 6489 من مختلف الجنسات والأقطار.